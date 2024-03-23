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Муфтий Татарстана отреагировал на теракт в «Крокусе»
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем Telegram-канале отреагировал на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Кто убьет человека не за убийство [другого] человека или [не за] распространение порока на земле, тот как будто бы убил всех людей», — процитировал председатель Духовного управления мусульман РТ пятую суру Корана.
Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.
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