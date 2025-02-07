«Можем рассчитывать друг на друга»: актанышцы готовят посылки для защитников Отечества

Шестнадцатого февраля из Актанышского района Татарстана отправится очередная партия помощи, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В этот раз свою лепту внесли жители Старого Султангулова, небольшого, но сплоченного села, три уроженца которого приняли участие в специальной военной операции.

Среди них Ильнар Хуснутдинов, который с первых дней мобилизации в 2022 году отправился в зону СВО. А также Ильгиз Шайхразиев, который после срочной службы заключил контракт с Министверством обороны, и Фандиль Камалов, погибший в бою.

На днях в местном сельском клубе собрались женщины, чтобы нарезать домашнюю лапшу для сухих супов. Сельчанки активно поддерживают земляков. В прошлом году по просьбе солдат были изготовлены четыре 10-метровые маскировочные сети, а в этом году по инициативе волонтеров была организована нарезка лапши для супов.

Собравшиеся в клубе женщины приготовили лапшу из 100 яиц. Пожилые жители села, помнящие еще трудные времена Великой Отечественной войны, принесли муку и яйца для общего дела. Они, как и многие другие сельчане, активно помогают не только продуктами, но и деньгами.

«Несмотря на небольшую численность, жители нашего села Султангулово славятся большим сердцем и готовностью прийти на помощь. На протяжении многих лет наше население проявляет сплоченность и единство, особенно в трудные времена. Когда возникла необходимость поддержать наших ребят, участвующих в специальной военной операции, односельчане, даже те, кто проживает в других городах и селах, быстро откликнулись на призыв о помощи», – рассказала заведующая клубом и организатор сбора помощи Ильфира Исламова.

Жители села Старое Султангулово также подготовили теплое и нижнее белье, другие необходимые припасы для солдат. Все собранные вещи были тщательно упакованы в коробки, и Ильфира Исламова вместе с мужем Рузилем передали их в фонд «Мы вместе».

Жители села уверены, что их забота и любовь помогут военнослужащим преодолеть все трудности.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.