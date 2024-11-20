Мотовездеходы, квадрокоптеры, машины: из Челнов отправили 35 тонн шефской помощи

Из Набережных Челнов отправили очередную шефскую помощь общим объемом 35 тонн, 20 из которых собраны двумя волонтерскими группами: «Своих не бросаем 16» и «Мы вместе». В ближайшие дни передать шефскую помощь бойцам отправится и мэр города Наиль Магдеев.

Ценный груз повезет Алексей. Мужчина убежден, что все должны помогать и трудиться на благо нашей Родины.

«Кто-то помогает с гуманитарной помощью, а мы работаем там. Парни всегда передают огромное спасибо», — рассказал Алексей.

Как и у других водителей, у него есть свой талисман — флаг морской пехоты, где когда-то он отслужил. С ним мужчина никогда не расстается.

«Я отслужил в морской пехоте в 61-й бригаде, и вот он у меня с начала СВО висит как талисман», — рассказал он.

Отправка шефской помощи состоялась с традиционного места — Майдана. В состав груза вошли автомобили, продукты питания, медикаменты, электрические мотовездеходы, квадрокоптеры и многое другое.

По словам Магдеева, Челны и дальше будут оказывать помощь и поддержку столько, сколько это будет нужно.

«Безусловно, надеемся и верим, что победа будет за нами. Мы вместе с вами приближаем эту победу. У нас есть полное право сказать, когда специальная военная операция закончится, что Набережные Челны — город не только первостроителей и целеустремленных людей, но и город добрых людей, которые в трудную минуту протягивают руку», — заявил градоначальник.

Данная отправка гуманитарного груза является 29-й по счету с начала СВО и 15-й в текущем году.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной