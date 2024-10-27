Мотострелок о жизни в ДНР: Дома новые, покупки по карте оплачиваешь, спокойнее стало

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Белка выполняет боевые задачи с 2022 года. Когда мужчина был в очередном краткосрочном отпуске, он рассказал о службе на передовой.

«Пришла повестка, и по мобилизации пошли защищать Родину от фашистов. И чтобы близкие и родственники были под защитой», — рассказал он.

По словам бойца, родственники сильно переживали за него.

«Было много слез. Естественное, все переживают, говоришь, что все будет нормально, в любом случае вернусь. Но все равно переживают. Хоть что говори, какие слова ни придумывай, все равно они будут переживать, будут плакать. Сейчас хоть и далеко, но они всегда рядом», — отметил Белка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Срочную службу он проходил во Владивостоке в 2014 году — в ВМФ. А в зоне СВО он мотострелок. Продвижение наших войск вперед и поддержка родных, придает силы солдатам.

«Внутри появляется отчасти вдохновение, когда понимаешь, что надо двигаться дальше. И двигаемся, и все будет хорошо. Как бы все равно, малость подустали за определенное количество времени. Звонки родным и близким, когда мы их видим — нам помогает это намного взбодриться», — поделился боец.

Когда Белка уходил на службу, жена подарила ему четки — в качестве оберега. В тяжелые моменты их можно покрутить, нервы успокоить, помолиться. Особенно во время прилетов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Перебираешь, читаешь молитву, чтобы все было хорошо. Я их нигде не оставляю, всегда с собой ношу, для меня это важная вещь. Даже, если когда-то надо выйти, куда-то сходить, первая вещь, которую я беру — это четки. Они всегда со мной: либо в руках, либо в кармане находятся», — рассказал он.

На передовой челнинец стал больше ценить жизнь.

«Стараешься больше находиться в моменте, сделать что-то больше, позвонить дополнительно маме и сказать: „Мама, спасибо! Мама, я тебя люблю!“. Жене ласковые слова сказать. Ценишь моменты», — отметил боец.

Рассказал Белка и об опасных моментах на передовой.

«Когда мы выполняли задачу, нас начали накрывать из всего, чем можно: летали кассеты, птички-камикадзе, работали гранатометы, пулеметы работали. Было тяжеловато. Был с товарищем, его контузило, и мы его выводили. В этот момент тяжело. Ты понимаешь, что может быть прилет, и нежно поскорее выводить своих товарищей», — поделился военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рядом с бойцами живут животные. У Белки в одном блиндаже жили две кошки, прибегал пес — по словам военного, он «чувствовал», что сейчас начнутся прилеты.

«Он бегает и что-то чувствует: либо что-то летит, либо что-то жужжит. Пес забегал в блиндаж, прятал нос, лапой прикрывал, и мы понимали: „Ага, сейчас что-то будет. Значит, будем готовиться“. Чувствуют побольше, чем мы, и слух, наверное, лучше, чем у нас. Они слышат камикадзе и других дополнительных „птичек“», — рассказал он.

Жизнь на освобожденных территориях, по словам бойца, налаживается.

«Приезжаешь в тот же самый Мариуполь, то наблюдаешь движения: дома новые, спокойнее стало, размереннее, уже люди более активные там, что-то делают. Можно покупки и по карте оплачивать. Мирное население — нормальные, адекватные люди. Благодаря тому, что мы там находимся, отстаиваем их интересы, они благодарят, пытаются угостить едой», — рассказал солдат.

Белка уверен в победе России. По его словам, победа будет за нашей страной, потому что «мы знаем, к чему идем».

«Когда есть цель, проще идти, и мы разгромим тех своих врагов однозначно. Нет никаких сомнений. Еще чуть-чуть и будет Победа! Мы поставим флагшток и будем праздновать, также все вернемся домой», — заключил военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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