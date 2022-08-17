«Москва 24»: Сеть кофеен Starbucks получит название Stars Coffee

Бывшие кофейни ушедшей из России американской сети Starbucks откроются под названием Stars Coffee. Это произойдет уже завтра, 18 августа, сообщает телеканал «Москва 24», не раскрывая своих источников.

Кроме того, телеканал показал фотографию, на которой будто бы запечатлен новый логотип сети. Он напоминает оригинальный: в зеленоватом круге с двумя звездами по бокам размещены слова Stars Coffee, записанные в две строчки.

Впрочем, в центральной части логотипа вместо традиционной двухвостой русалки изображено лицо девушки в кокошнике, украшенном пятиконечной звездой.

Сеть кофеен Starbucks приостановила деятельность на территории России в начале марта, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Позднее, в конце мая, она объявила об окончательном уходе. По стране у компании было 130 точек, где работали почти 2 тыс. человек.

В конце июля стало известно, что рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский купили все активы Starbucks на территории России.