Starbucks заявила, что не вернется в Россию

Сеть кофеен Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка. Компания больше не планирует открывать свои заведения в стране, говорится в пресс-релизе.

«Как мы упоминали 8 марта, мы приостановили всю деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks. Starbucks приняла решение уйти и больше не представлена на рынке», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что российские сотрудники продолжат получать зарплату в течение полугода. Также Starbucks поможет им в дальнейшем трудоустройстве.

Компания заявила о приостановке деятельности на территории России 8 марта в связи со специальной военной операцией по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.