Starbucks приостановит работу в России

Сеть кофеен Starbucks приостановит бизнес в России, включая поставки сырья и работу заведений. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Причиной такого шага стали события вокруг Украины, отмечается в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.