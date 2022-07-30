Тимати заявил о приобретении всех активов Starbucks на территории России

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский купили все активы американский сети кофеен Starbucks на территории России. Об этом музыкант рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

«Теперь официально все активы сети СБ (Starbucks — прим. Т-и) приобретены и находятся под нашим с <…> [Антоном Пинским] трепетным руководством», — написал Тимати. Сумму и другие детали сделки он уточнять не стал.

При этом певец заверил потенциальных клиентов, что «чудовищных ребрендингов не предвидится», и пообещал открыть заведения «до сентября». Желающим рэпер предложил поучаствовать в разработке нового дизайна и логотипа, дав время «до понедельника».

Сеть кофеен Starbucks приостановила деятельность на территории России в начале марта, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

Позднее, 23 мая, американская компания объявила об окончательном уходе из России. По стране у нее было 130 точек, где работали почти 2 тыс. человек.