Московский суд заочно арестовал журналиста Невзорова*

Басманный суд Москвы принял решение о досрочном аресте российского журналиста Александра Невзорова*, который обвиняется в распространении фейков о российских военных силах. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Позднее глава государства подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.

Ранее Невзорова объявило в розыск МВД, о чем сообщал «Татар-информ»

*Журналист и публицист Александр Невзоров был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 22 апреля 2022 года. На данный момент он находится за пределами страны.