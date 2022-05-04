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Политика
4 мая 2022  14:03

Журналиста Александра Невзорова* объявили в розыск

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Министерство внутренних дел России объявило ранее признанного иностранным агентом журналиста Александра Невзорова* в розыск по уголовной статье. Это следует из базы разыскиваемых лиц.

«Невзоров Александр Глебович*, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в записи, размещенной в базе. 

Ранее против Невзорова* возбудили уголовное дело за распространение информации о действиях российских Вооруженных сил, объявленной недостоверной.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Позднее глава государства подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.

*Журналист и публицист Александр Невзоров был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 22 апреля 2022 года. На данный момент он находится за пределами страны.

#мвд #спецоперация на Украине
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