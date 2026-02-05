news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 февраля 2026 12:07

Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе «Нурлы Рамадан» на лучшее оформление фасадов

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс «Нурлы Рамадан» на лучшее оформление фасадов зданий. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

В этом году конкурс проводится уже в четвертый раз. Участие могут принимать общественные, коммерческие, бюджетные и религиозные организации, кафе и рестораны, магазины и торговые центры, учебные заведения, библиотеки, офисные здания, а также физические лица. Главное условие – красиво оформить свои здания и площадки в честь священного месяца Рамадан.

Победитель конкурса получит путевку в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж».

Заявки принимают до 18 февраля. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в положении конкурса. Задать вопросы можно организаторам по телефону +7(843)237-86-18 с 9:00 до 17:00.

#рамадан #хадж #ДУМ РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

4 февраля 2026
Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

4 февраля 2026