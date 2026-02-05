Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе «Нурлы Рамадан» на лучшее оформление фасадов

В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс «Нурлы Рамадан» на лучшее оформление фасадов зданий. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

В этом году конкурс проводится уже в четвертый раз. Участие могут принимать общественные, коммерческие, бюджетные и религиозные организации, кафе и рестораны, магазины и торговые центры, учебные заведения, библиотеки, офисные здания, а также физические лица. Главное условие – красиво оформить свои здания и площадки в честь священного месяца Рамадан.

Победитель конкурса получит путевку в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж».

Заявки принимают до 18 февраля. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в положении конкурса. Задать вопросы можно организаторам по телефону +7(843)237-86-18 с 9:00 до 17:00.