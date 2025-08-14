«Мощный толчок для роста»: ветеран СВО из Высокой Горы об участии в программе «Батырлар»

Доброволец специальной военной операции Ильнур Якупов начал новый этап своей жизни. Вернувшись с фронта, он стал одним из победителей республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» – регионального варианта федерального проекта «Время Героев», который реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

На участие в программе подали заявки более 1500 человек, но победителями стали лишь 45 ветеранов СВО. Их ждет обучение в сфере государственного и муниципального управления. Наставником Ильнура стал глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

«Для меня это очень приятно, и я сам сказал, чтобы у меня был наставником наш глава – Равиль Фаритович, – признается Ильнур. – Человек опытный, мне он нравится как руководитель. Немножко волнуюсь, переживаю, как будет проходить обучение, чтобы никого не подвести. Всегда хотел быть частью управленческой команды. И тут появилась возможность – координаторы сказали, что открылась программа «Батырлар. Герои Татарстана». Я решил поучаствовать».

Программа «Батырлар» призвана раскрыть лидерские качества участников СВО, чтобы сформировать из них новую управленческую команду.

«Батырлар» – это наш шанс стать частью управленческой команды Татарстана, самореализоваться, получить мощный толчок для карьерного роста и быть полезным своей Родине», – уверен Ильнур.

Обучение для него началось 4 августа в дистанционном формате. В течение восьми месяцев он будет изучать основы государственного и муниципального управления, совмещая теоретические занятия с практикой.

«Я очень рад, что наш земляк, Ильнур Якупов, стал победителем программы для ветеранов и участников СВО, – говорит Равиль Хисамутдинов. – Мы будем знакомить его с работой депутатского корпуса, рассказывать, что такое Совет муниципального образования, исполнительный комитет, чем они отличаются, а также показывать виды деятельности исполнительного комитета».

В первый же день в администрации Ильнур успел не только обсудить с наставником план дальнейшей работы и познакомиться с обязанностями муниципальных служащих, но и принять участие в приеме граждан.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.