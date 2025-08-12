news_header_top
СВО 12 августа 2025 14:37

«Обсудили план взаимодействия»: ветеран СВО начал работу в администрации Высокой Горы

В Высокогорском районе стартовала наставническая программа для участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». Первую рабочую встречу с подопечным провел глава района Равиль Хисамутдинов. Его подопечный — ветеран СВО Ильнур Якупов, который успешно прошел три этапа конкурсного отбора и вошел в число 45 участников программы.

По словам Равиля Хисамутдинова, встреча носила предметный характер. «Мы обсудили план нашего взаимодействия. После знакомства с работой администрации и ее структурных подразделений Ильнур принял участие в приеме граждан», — отметил руководитель муниципалитета.

Программа «Батырлар» нацелена не только на профессиональную переподготовку ветеранов, но и на формирование кадрового резерва из людей, доказавших преданность Родине и способность работать в сложных условиях.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#СВО #Батырлар. Герои Татарстана
