От окопов в политику: ветеран СВО из Высокогорского района решил стать депутатом

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

Настоящей элитой являются те, кто служит России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию год назад. С тех пор в стране началось постепенное обновление депутатского корпуса. В Высокогорском районе Татарстана тоже готовят бойцов к политической деятельности.

Ильнур Якупов – житель Высокогорского района, контрактник, вернувшийся из зоны специальной военной операции в 2022 году. О своем решении отправиться на фронт он вспоминает так: «В конце апреля я добровольно подписал контракт. Долго думал, размышлял, и в итоге 1 мая подписал краткосрочный контракт на четыре месяца. Через ульяновскую бригаду я отправился служить. Контракт завершился, после чего я уволился – тогда еще была такая возможность, это было до мобилизации».

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

Во время службы Ильнур пережил контузию и лечение в госпитале. Вернувшись домой, он устроился на работу, создал семью. Однако желание приносить пользу людям привело к тому, что теперь он хочет стать депутатом.

«Люди, побывавшие на войне, многое пережили. Наверное, поэтому они более миролюбивые и ответственные. Они знают, какой ценой дается спокойствие», – уверен Ильнур.

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

Став депутатом, он планирует изучить, что действительно тревожит местных жителей, и постараться помочь каждому, если это в его силах. В числе возможных приоритетов – улучшение состояния дорог, дворов, работы ЖКХ. Но не менее важно для него и воспитание подрастающего поколения.

Совместно с Союзом ветеранов СВО он уже сейчас посещает школы и детские сады, проводя занятия по военно-патриотическому воспитанию.

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

«У нас есть обмундирование, амуниция, трофеи – мы показываем их детям, и это вызывает у них неподдельный интерес. У ребят загораются глаза, появляется азарт, они начинают задавать много вопросов. Интересно с ними работать, взаимодействовать», – делится Ильнур.

В планах у него – создание страйкбольной площадки с окопами. Он убежден, что целое поколение детей выросло без должного внимания к вопросам патриотического воспитания, и сейчас самое время восполнить этот пробел.

«Я готов заняться этим вплотную», – подчеркивает Ильнур Якупов.

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Галией Ильдаровой