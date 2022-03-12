МосБиржа не возобновит торги акциями еще неделю

Торги в фондовой секции Московской биржи на следующей неделе, с 14 по 18 марта, останутся приостановленными. Соответствующее решение принял Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом клиентам площадки в фондовой секции окажется доступен режим «Закрытие позиций — адресные заявки».

Вместе с тем торги по инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках будут вестись в обычном режиме — с 10.00 до 18.45 по Москве. Сделки на валютном и денежном рынках, а также рынке РЕПО тоже начнутся в 10.00, уточняют в Центробанке.

Торги в фондовой секции Московской биржи не проводятся начиная с 28 февраля по решению ЦБ. Они были остановлены после обвала рынка.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.