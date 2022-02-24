МосБиржа приостановила торги на всех рынках

Московская биржа приостановила торги. Сообщение на сайте появилось в 7.52 по московскому времени.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Таким образом, были приостановлены торги рублем, акциями и фьючерсами из-за того, что котировки «уперлись» в границы, установленные биржей. «Российская газета» сообщает, что до приостановки индекс МосБиржи упал на 11% — к 2700 пунктам.

Ранее сообщалось, что курс доллара на фоне объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в Донбассе превысил 84 рубля впервые с января 2016 года. Также подскочил курс евро, достигнув уровня декабря 2014 года, – выше 95 рублей.