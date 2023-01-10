Кремль не подтвердил назначение генерала Лапина из Казани главой штаба Сухопутных войск

В Кремле не подтвердили, однако и не опровергли сообщения о том, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Cухопутных войск России. Соответствующий вопрос журналисты задали пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову.

«Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «Секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», – сказал Песков (цитата по РИА Новости). Ранее несколько российских СМИ сообщили о новом назначении Лапина со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Напомним, ранее Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, однако 29 октября его отстранили от должности. Глава Чечни Рамзан Кадыров часто выступал с критикой Лапина – в частности, он обвинил его в ошибках при обороне Красного Лимана, а также в прорыве линии обороны на артемовском направлении.

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. 4 июля 2022-го указом Президента России был удостоен звания Героя Российской Федерации – медаль ему 16 июля вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.