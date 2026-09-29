Момент ДТП, где легковушка влетела в бетонное ограждение в РТ, попал на видео

Момент ДТП на Назарбаева

Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

Видео момента ДТП, произошедшего минувшей ночью в Казани на Назарбаева, опубликовала городская Госавтоинспекция. На записи видно, как легковушка влетает в бетонное ограждение, пробивая его.

Напомним, водитель автомобиля Voyah Free ехал по улице Петербургской в сторону Назарбаева. На высокой скорости он врезался в бетонное ограждение. Травмы получили автомобилист и трое пассажиров.

Похожее ДТП, но уже со смертельным исходом, случилось в конце марта 2026 года практически на том же месте. Тогда в бетонное ограждение врезался Lexus. Смертельные травмы получили трое человек, одним из погибших оказался главврач «Центральной Стоматологии им. Е. А. Беззубова» из Тольятти Александр Беззубов.

В ГАИ Казани полагают, что два ДТП в одной и той же точке — это не случайное совпадение, а «закономерный результат работы мозга в условиях повторяющейся опасности».

«Мы пока изучаем и анализируем обстоятельства последнего ДТП на этом участке. Мнение и выводы об этом происшествии будут позже», – сообщили в Госавтоинспекции.