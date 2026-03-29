Ночью в Казани Lexus влетел в отбойник и загорелся, три человека погибли

Фото: Прокуратура РТ

Ночью на Петербургской улице в Казани произошло смертельное ДТП.

Как сообщает прокуратура РТ, водитель Lexus, двигаясь в сторону Назарбаева, проигнорировал знак «Движение направо» и на большой скорости врезался в бетонное ограждение.

В результате иномарка перевернулась, задев пять припаркованных автомобилей. После ДТП в автомобиле Lexus произошло возгорание.

Фото: Прокуратура РТ

К сожалению, водитель и два пассажира Lexus погибли на месте. По информации Госавтоинспекции Казани, они были жителями Самарской области. Прокуратура города начала процессуальную проверку.