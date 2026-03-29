news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 марта 2026 08:57

Ночью в Казани Lexus влетел в отбойник и загорелся, три человека погибли

Читайте нас в
Телеграм
Фото: Прокуратура РТ

Ночью на Петербургской улице в Казани произошло смертельное ДТП.

Как сообщает прокуратура РТ, водитель Lexus, двигаясь в сторону Назарбаева, проигнорировал знак «Движение направо» и на большой скорости врезался в бетонное ограждение.

В результате иномарка перевернулась, задев пять припаркованных автомобилей. После ДТП в автомобиле Lexus произошло возгорание.

К сожалению, водитель и два пассажира Lexus погибли на месте. По информации Госавтоинспекции Казани, они были жителями Самарской области. Прокуратура города начала процессуальную проверку.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

28 марта 2026
Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

28 марта 2026
Новости партнеров