Voyah Free влетел в бетонное ограждение в центре Казани, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в результате ДТП в центре Казани. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла возле дома № 7 по улице Агрономической.

Водитель автомобиля Voyah Free ехал по улице Петербургской в сторону Назарбаева. На высокой скорости он врезался в бетонное ограждение. Травмы получили водитель и трое пассажиров.

Напомним, похожее ДТП случилось на Петербургской в конце марта 2026 года. Автомобиль Lexus влетел в бетонное ограждение, водитель и двое пассажиров погибли. Среди погибших оказался главврач «Центральной Стоматологии им. Е. А. Беззубова» из Тольятти Александр Беззубов.