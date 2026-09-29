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Происшествия 29 сентября 2026 08:18

Voyah Free влетел в бетонное ограждение в центре Казани, четверо пострадавших

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Voyah Free влетел в бетонное ограждение в центре Казани, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в результате ДТП в центре Казани. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла возле дома № 7 по улице Агрономической.

Водитель автомобиля Voyah Free ехал по улице Петербургской в сторону Назарбаева. На высокой скорости он врезался в бетонное ограждение. Травмы получили водитель и трое пассажиров.

Напомним, похожее ДТП случилось на Петербургской в конце марта 2026 года. Автомобиль Lexus влетел в бетонное ограждение, водитель и двое пассажиров погибли. Среди погибших оказался главврач «Центральной Стоматологии им. Е. А. Беззубова» из Тольятти Александр Беззубов.

#дтп в казани с пострадавшим #центр казани #госавтоинспекции казани
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