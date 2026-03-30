Происшествия 30 марта 2026 16:04

В смертельном ДТП с Lexus в Казани погиб главврач стоматологической клиники из Тольятти

Как стало известно «Татар-информу», в центре Казани в результате смертельного ДТП с Lexus погиб главный врач «Центральной Стоматологии им. Е. А. Беззубова» из Тольятти Александр Беззубов.

Смертельная авария произошла 29 марта около 01:31 ночи. «Татар-информ» рассказывал, что водитель Lexus, двигаясь в сторону Назарбаева, проигнорировал требование знака «Движение направо» и на большой скорости врезался в бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и задел пять припаркованных машин. После столкновения иномарка загорелась.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Lexus погибли на месте.

