Молодогвардейцы Татарстана поздравили заслуженных педагогов с Днем учителя

Сегодня, 5 октября, в Международный день учителя, активисты «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане поздравили заслуженных педагогов республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

Активисты навестили заслуженного учителя РФ и РТ Александру Полякову, которая 47 лет преподавала биологию, ветерана труда и заслуженного учителя РТ Розу Букину, которая более 45 лет учила школьников английскому языку, и заслуженного учителя РФ Елену Френкель, которая более 45 лет проработала преподавателем французского языка.

Молодогвардейцы поблагодарили заслуженных учителей за многолетний труд и вручили им памятные подарки.

«В этот День учителя мы хотим выразить свою искреннюю благодарность и уважение к тем, кто ежедневно делится своими знаниями, вдохновляет и формирует будущее. Учитель — это не просто профессия, это призвание, требующее терпения, мудрости и любви к детям. Каждый из них — это целая эпоха, история, наполненная яркими моментами и бесконечным трудом. Мы искренне рады тому, что можем поздравить таких выдающихся людей и поблагодарить их за их вклад в наше общество», — заметил депутат Государственного Совета РТ VII созыва и руководитель «Молодой гвардии Единой России» РТ Руслан Шигабуддинов.

«Какую бы вы профессию ни выбрали, она должна быть вам по душе, чтобы работа стала частью жизни. Как бы ни был престижен выбранный путь, важно помнить, что работа должна приносить удовольствие и вдохновение стать лучше. Если заниматься любимым делом, то труд перестает быть бременем. А работая учителем, нужно любить детей. Она требует не только знаний и профессионализма, но и искренней любви к детям. Находясь среди них, учитель становится не просто проводником знаний, но и наставником, другом. Именно поэтому, выбирая профессию учителя, важно осознанно подходить к этому выбору и быть готовым вкладывать душу в свою работу», — подчеркнула в свою очередь заслуженный учитель России Александра Полякова.