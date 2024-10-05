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Минниханов опубликовал видео в честь Дня учителя
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем-телеграм-канале видео, которое подчеркивает важность работы учителя.
На опубликованных кадрах показаны ребята, которые в будущем могут стать поварами и создавать кулинарные шедевры, кто-то из сегодняшних школьников посвятит свою жизнь спорту и будет устанавливать различные рекорды, кто-то станет ученым и представит миру высокотехнологичное изобретение. Некоторые ученики, повзрослев, встанут на защиту Родины, а кто-то будет писать литературные произведения.
«Но не забывайте, что за каждым великим человеком стоит его учитель. Цените своих учителей. С Днем учителя!», - говорится закадровым голосом в видеоролике.
От себя Минниханов добавил, что учитель есть в жизни каждого из нас. Такой наставник своим вниманием, знаниями и поддержкой помогает человеку раскрыть его таланты и лучшие качества.
«Дорогие учителя, спасибо за вашу работу!», - поблагодарил Раис Татарстана.
Ранее руководитель республики в своей большой поздравительной речи в честь данного праздника подчеркивал, что профессия учителя во все времена считалась одной из наиболее важных и почетных. В отечественном образовании миссия педагога всегда состояла не только в обучении, но и в воспитании. И на сегодняшний день, как сказал Минниханов, роль учителя в формировании у детей традиционных духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма особенно актуальна.
видео: телеграм-канал Рустама Минниханова
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