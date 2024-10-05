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Минниханов: Учителя воспитывают тех, от кого зависит будущее и процветание России
Каждый из нас с благодарностью хранит в памяти педагогов, которые повлияли на выбор жизненного пути и профессии, научили смелости и ответственности. Именно от учителей во многом зависит будущее и процветание России, заявил в День учителя Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Ваша профессия во все времена считалась одной из наиболее важных и почетных. В отечественном образовании миссия педагога всегда состояла не только в обучении, но и в воспитании. Сегодня роль учителя в формировании у детей традиционных для нашей республики и страны духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма особенно актуальна. Именно вы обучаете и воспитываете будущих ученых, инженеров, врачей, военных, людей, от которых будет зависеть развитие и процветание России», — говорится в поздравлении.
Руководитель республики напомнил, что РТ является одним из крупнейших образовательных центров в России. Представители региона не раз становились победителями федеральных и международных конкурсов, олимпиад. Многие инициативы региона в этой сфере получили поддержку на федеральном уровне.
«Руководство республики и впредь будет придавать особое значение труду педагога, создавать комфортные условия для работы, — подчеркнул Раис Татарстана. — Эффективное развитие системы образования, модернизация и современное оснащение образовательных организаций — приоритетные задачи государственной политики».
Отдельно Рустам Минниханов выразил слова благодарности ветеранам. Они стали примером верности избранному делу для молодых специалистов. Их выпускники стали достойными гражданами нашей страны.
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