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Минниханов: Чтобы быть учителем, надо обладать особыми качествами
Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» состоялось торжественное мероприятие в честь Международного дня учителя. Участие в нем принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Собравшимся показали видеообращение министра просвещения России Сергея Кравцова к педагогам в их профессиональный праздник. Затем перед учителями выступил Рустам Минниханов.
«Ваш труд — особый. Для каждого человека его ребенок является самым главным в жизни, самым главным богатством и достоянием. И этих детей мы доверяем вам. Потому что мы верим в вас! Труд учителя, он очень сложный, надо обладать особыми качествами, в том числе и терпением — потому что учить детей не так-то просто», — заметил Раис РТ.
Минниханов поделился своими мыслями о профессии учителя. «Я всегда говорю коллегам, что есть несколько профессий, в которых я бы никогда не смог работать — мне не хватит терпения. А вы, учителя, — настоящие герои, молодцы», — подчеркнул он.
«И здесь, в этом зале, собрались лучшие из лучших изо всех городов и районов республики. От имени руководства республики я хотел бы передать всем учителям слова уважения и почтения к вашей профессии. Вы этого заслуживаете! С праздником вас!» — заключил Раис Татарстана.
После этого Рустам Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ отличившимся педагогам. В частности, они были отмечены почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Республики Татарстан» и «Заслуженный учитель Республики Татарстан», удостоены медалей «100 лет образования ТАССР».
Праздник продолжился концертом мастеров искусств Республики Татарстан, отметили в пресс-службе Раиса РТ.
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