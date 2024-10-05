Минниханов: Чтобы быть учителем, надо обладать особыми качествами

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» состоялось торжественное мероприятие в честь Международного дня учителя. Участие в нем принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Собравшимся показали видеообращение министра просвещения России Сергея Кравцова к педагогам в их профессиональный праздник. Затем перед учителями выступил Рустам Минниханов.

«Ваш труд — особый. Для каждого человека его ребенок является самым главным в жизни, самым главным богатством и достоянием. И этих детей мы доверяем вам. Потому что мы верим в вас! Труд учителя, он очень сложный, надо обладать особыми качествами, в том числе и терпением — потому что учить детей не так-то просто», — заметил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поделился своими мыслями о профессии учителя. «Я всегда говорю коллегам, что есть несколько профессий, в которых я бы никогда не смог работать — мне не хватит терпения. А вы, учителя, — настоящие герои, молодцы», — подчеркнул он.

«И здесь, в этом зале, собрались лучшие из лучших изо всех городов и районов республики. От имени руководства республики я хотел бы передать всем учителям слова уважения и почтения к вашей профессии. Вы этого заслуживаете! С праздником вас!» — заключил Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После этого Рустам Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ отличившимся педагогам. В частности, они были отмечены почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Республики Татарстан» и «Заслуженный учитель Республики Татарстан», удостоены медалей «100 лет образования ТАССР».

Праздник продолжился концертом мастеров искусств Республики Татарстан, отметили в пресс-службе Раиса РТ.