Мокрый снег и туман вновь ожидаются в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 20 ноября, в Татарстане по-прежнему ожидается теплая, но пасмурная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем, впрочем, возможны прояснения. Небольшие, а кое-где и умеренные ночные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси в дневные часы сменятся небольшим снегом и мокрым снегом.

Утром в отдельных районах сохранится туман и слабый гололед, на дорогах местами возможна гололедица.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где, но не в Казани, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от 0 до 4 градусов тепла (в столице РТ — от +1 до +3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели.