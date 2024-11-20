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Новости Татарстана и Казани
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Мокрый снег и туман вновь ожидаются в Татарстане
Сегодня, 20 ноября, в Татарстане по-прежнему ожидается теплая, но пасмурная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным, днем, впрочем, возможны прояснения. Небольшие, а кое-где и умеренные ночные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси в дневные часы сменятся небольшим снегом и мокрым снегом.
Утром в отдельных районах сохранится туман и слабый гололед, на дорогах местами возможна гололедица.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где, но не в Казани, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.
Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от 0 до 4 градусов тепла (в столице РТ — от +1 до +3 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели.
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