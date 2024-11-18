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Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели
В ближайшие дни в Татарстане сохранится теплая и влажная погода, сообщает Гидрометцентр РТ.
Во вторник, 19 ноября, в регионе ожидаются дожди, мокрый снег и морось, ночью и утром — туман и сильный ветер до 17 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +2 градусов, а днем — от 1 до 4 градусов со знаком плюс.
Следующий день начнется с мокрого снега и снега, однако днем из-за роста атмосферного давления и отхода фронтального раздела вероятность осадков снизится. Температуры воздуха ночью составят от −2 до +2 градусов, а днем — от 0 до +3.
21 ноября теплый атмосферный фронт, проходящий через республику, принесет небольшой снег, мокрый снег. Днем прогнозируются усиления ветра до 15-18 м/с. Ночью ожидается от 0 до −3 градусов, а днем — от 0 до +3.
Предварительно, в следующие два дня погода будет пасмурной и ветреной. Пройдут дожди и мокрый снег. По-прежнему будет тепло — дневные температуры будут достигать +1 — +4 градусов.
«В условиях выпадения осадков и понижения температур до отрицательных значений на дорогах местами образуется гололедица», — предупреждают татарстанцев синоптики.
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