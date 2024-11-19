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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются порывистый ветер, мокрый снег и до +4 градусов
Во вторник, 19 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Возможны небольшой снег, морось и дождь. Местами на территорию республики ночью и утром опустится туман.
Синоптики предупреждают о ветре, ночью и утром его порывы будут достигать 15-17 м/с.
Ночью в Татарстане ожидается от −1 до +2 градусов, днем — от 1 до 4 градусов со знаком плюс.
Из-за минусовых температур ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.
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