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Общество 19 ноября 2024 06:30

В Татарстане ожидаются порывистый ветер, мокрый снег и до +4 градусов

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В Татарстане ожидаются порывистый ветер, мокрый снег и до +4 градусов
Фото: © «Татар-информ»

Во вторник, 19 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Возможны небольшой снег, морось и дождь. Местами на территорию республики ночью и утром опустится туман.
Синоптики предупреждают о ветре, ночью и утром его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Ночью в Татарстане ожидается от −1 до +2 градусов, днем — от 1 до 4 градусов со знаком плюс.

Из-за минусовых температур ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

#прогноз погоды #осадки #мокрый снег #ветер #туман
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