В Татарстане ожидаются порывистый ветер, мокрый снег и до +4 градусов

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Во вторник, 19 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Возможны небольшой снег, морось и дождь. Местами на территорию республики ночью и утром опустится туман.

Синоптики предупреждают о ветре, ночью и утром его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Ночью в Татарстане ожидается от −1 до +2 градусов, днем — от 1 до 4 градусов со знаком плюс.

Из-за минусовых температур ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.