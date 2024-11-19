Жителей Татарстана предупреждают о тумане, гололеде и гололедице

Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 20 ноября, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, местами вновь опустится туман. Также прогнозируется слабый гололед. На дорогах кое-где образуется гололедица.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от -2 до +2 градусов (в столице РТ — от -1 до +1 градуса).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели.