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Жителей Татарстана предупреждают о тумане, гололеде и гололедице
Завтра, 20 ноября, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, местами вновь опустится туман. Также прогнозируется слабый гололед. На дорогах кое-где образуется гололедица.
Температура воздуха по региону в темное время суток составит от -2 до +2 градусов (в столице РТ — от -1 до +1 градуса).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели.
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