МОК назвал причину попадания запрещенного вещества в кровь Камилы Валиевой

Запрещенное вещество могло попасть в кровь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой с продуктом, который съел ее дедушка. Такую версию представил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Слова спортивного чиновника передал журналист Том Шад на своем аккаунте в Twitter.

In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.” — Tom Schad (@Tom_Schad) February 15, 2022

Напомним, Камила Валиева сможет выступить в личных соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине, несмотря на положительный допинг-тест.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой.

Накануне Камила Валиева впервые прокомментировала допинговый скандал вокруг своего имени.

Ранее мы сообщали время выхода на лед Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой в короткой программе женского одиночного разряда на Олимпиаде. Соревнования пройдут сегодня.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о вердикте CAS по делу Камилы Валиевой.