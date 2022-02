МОК назвал причину попадания запрещенного вещества в кровь Камилы Валиевой

Запрещенное вещество могло попасть в кровь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой с продуктом, который съел ее дедушка. Такую версию представил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Слова спортивного чиновника передал журналист Том Шад на своем аккаунте в Twitter.

In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.”