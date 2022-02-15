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Спорт
15 февраля 2022  09:40
Артур Халилуллов

МОК назвал причину попадания запрещенного вещества в кровь Камилы Валиевой

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Запрещенное вещество могло попасть в кровь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой с продуктом, который съел ее дедушка. Такую версию представил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Слова спортивного чиновника передал журналист Том Шад на своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Камила Валиева сможет выступить в личных соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине, несмотря на положительный допинг-тест.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой.

Накануне Камила Валиева впервые прокомментировала допинговый скандал вокруг своего имени.

Ранее мы сообщали время выхода на лед Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой в короткой программе женского одиночного разряда на Олимпиаде. Соревнования пройдут сегодня.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о вердикте CAS по делу Камилы Валиевой.

#камила валиева #Олимпиада-2022 #допинговый скандал
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