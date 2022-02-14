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Спорт
14 февраля 2022  19:50
Дамир Садриев

Камила Валиева дала первые комментарии по поводу допингового скандала на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала ситуацию с допинговым скандалом вокруг нее на Олимпийских играх в Пекине. 

По словам 15-летней спортсменки, несмотря на внешние сложности и эмоциональную усталость, она надеется показать свой лучший результат.

«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слезы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свой результат», — заявила Валиева в эфире «Первого канала».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил, что Валиева сможет принять участие в короткой программе Игр.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты, касающиеся решения CAS по делу Камилы Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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