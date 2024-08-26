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Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом со ссылкой на палестинского посла в РФ Абделя Хафиза Нофаля сообщает ТАСС.
«Президент Путин официально пригласил Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани», — заявил собеседник агентства.
По его словам, также лидеры государств договорились провести в Москве в декабре межправительственную российско-палестинскую экономическую комиссию.
Саммит БРИКС в Казани состоится с 22 по 24 октября. По данным мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, в дни проведения мероприятия в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.
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