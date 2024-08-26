Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом со ссылкой на палестинского посла в РФ Абделя Хафиза Нофаля сообщает ТАСС.

«Президент Путин официально пригласил Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани», — заявил собеседник агентства.

По его словам, также лидеры государств договорились провести в Москве в декабре межправительственную российско-палестинскую экономическую комиссию.

Саммит БРИКС в Казани состоится с 22 по 24 октября. По данным мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, в дни проведения мероприятия в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.