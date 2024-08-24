Посол КНР: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Об этом сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

Ранее Президент РФ Владимир Путин попросил Премьера Госсовета Китая Ли Цяна передать Си Цзиньпину, что ждет его на предстоящем саммите БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.