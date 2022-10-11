Мобилизованным жителям Елабуги предоставят приборы ночного видения

Жителям Елабуги и Елабужского района, призванным в рамках частичной мобилизации, в течение недели будет сформирован и отправлен гуманитарный груз. Кроме медицинского снаряжения, бойцам отправят приборы ночного видения.

«Часть груза будет отправлена уже сегодня. Для оказания помощи из местного бюджета выделено 3 млн рублей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

К сбору гуманитарной помощи также присоединились активные елабужане и жители сельских поселений, которые привозят теплые вещи, средства гигиены и продукты в пункты сбора помощи.

Семьям мобилизованных оказывается комплексная поддержка: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, путевки в республиканские санатории, оказание консультативной и психологической помощи. Кроме этого — бесплатные абонементы на посещение музеев, кинотеатров и спортивных объектов. Средства на обеспечение мерами поддержки будут выделены из местного бюджета.

На сегодняшний день за семьями мобилизованных закреплены кураторы — это руководители бюджетных учреждений, предприятий, общественных организаций, депутаты. Семьи, проживающие в селах и деревнях, кроме куратора, закреплены и за главами сельских поселений. Как подчеркивает глава района Рустем Нуриев, ни одна семья не останется без поддержки и внимания со стороны муниципалитета.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин утвердил приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».