Многодетный нижнекамец о контракте и СВО: «Если бы не пошел, то пожалел бы, что не помог»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Житель Нижнекамска Ильдар заключил контракт с Министерством обороны РФ. Татарстанец долго обдумывал свое решение. Единственное, что до сих пор его останавливало, — это жена и трое детей.

«Если бы не пошел, то потом жалел бы, что не смог помочь. Хочу сделать вклад в победу нашу», — заявил Ильдар.

У 49-летнего мужчины нет боевого опыта, срочную службу он не проходил, зато у него хорошо развит навык программирования и обращения со сложной техникой. В любом случае контрактник готов изучать новые для себя вещи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Всем хотел бы сказать, кто думает, идти или не идти, преодолеть всем страх. Время такое, что нужно поддержать Родину, кто, если не мы», — призвал Ильдар.

Сегодня контрактник пришел в пункт приема гуманитарной помощи по адресу: пр. Химиков, 72б, где снаряжают будущих бойцов. Сумку со всем необходимым в Нижнекамске выдают каждому подписавшему контракт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В сумке примерно 25 предметов, этот набор составляли по запросам бойцов. Солдаты в ходе службы подсказывали, что на передовой полезней и нужней всего. Волонтеры же стараются периодически пополнять комплекты новыми средствами (например, добавили браслеты выживания).

«Пять метров веревки надевается на руку, когда нужно, выдергивается как чека. Пять метров крепкой веревки есть в запасе», — рассказала организатор волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте сбора помощи на Химиков, 72б ведут свой учет. За два с половиной года через него прошли 1560 мужчин, подписавших контракт, каждому вручили набор с необходимыми вещами и снаряжением.

«Редкий день, когда никто не приходит. К нам идут также отпускники, их мы принимаем как у себя дома. И конечно же, им не нужны все расходники, кому-то нужен спальный мешок, другому пятиточечник. Кто-то приходит поговорить, сказать слова благодарности, кто-то наши часы показать или ножик, как пригодился в бою или чрезвычайных ситуациях», — заметила Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Чтобы бойцы ни в чем не нуждались, в городе работает большая группа волонтеров. Активисты плетут сети, делают окопные свечи и пятиточечники. Неравнодушные люди также несут деньги и полезные вещи в пункты сбора. С приходом холодов бойцам нужна теплая одежда, просят они и больше сладкого. Все это можно приносить на Химиков, 72б.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.