Многодетный боец из Челнов приехал с передовой на выписку третьего ребенка

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В семье Князя родилась очередная девочка. Военнослужащий с таким позывным стал многодетным папой. Теперь у супругов один сын и две дочери. К радости его родных и близких, бойцу разрешили приехать в Набережные Челны, чтобы присутствовать на выписке. Молодых и счастливых родителей поздравил мэр города Наиль Магдеев.

Когда Чулпан вышла с новорожденной дочерью, сдержать слезы не могли ни мама, ни ее дети, ни муж. Но это слезы счастья, что все сложилось так, как они хотели, сообщили супруги. Особенно их радовал тот факт, что папа успел приехать на выписку жены и ребенка. Мужчина сразу направился в роддом.

«Приехал я сегодня. Только заехал, получается, вот, где-то часов, в два часа, после обеда и сразу сюда пришел на выписку. Эмоции, конечно уж. Это третий ребенок у меня получается. Очень рад», — поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Это невероятное счастье. У нас сегодня не один праздник, у нас тройной праздник — рождение дочки и то, что отпустили мужа. Я уже не верила этому, что возможно такое произойдет, но это произошло. И выписка: родные, и близкие рядом. Это огромнейший праздник, счастье для нас», — поделилась супруга бойца.

Военнослужащий был в отпуске весной. А сейчас смог приехать на рождение дочери. На передовой защитник Отечества находится почти два года. Служит вместе с родным братишкой.

«Два сына вместе служат они. Хорошо служат. Я горжусь своими сыновьями. И они сказали: „Родина зовет, мы должны служить“», — рассказал Дмитрий, папа военнослужащих.

По словам сестры Альбины, братья сразу пошли служить Родине, ничего не побоялись.

«И дед служил на войне, папа в Венгрии служил. Я очень горжусь своими братьями. Они до сих пор служат. Я желаю им здоровья, и чтобы вернулись скорее здоровыми», — сказал челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Разделили счастье с молодыми родителями самые близкие и родные. На выписку пришли их родственники, друзья, коллеги и многие другие.

«Сегодня самый счастливый день у нас. У меня по счету пятая внучка родилась. И зять успел приехать. Молодец. Постарался. Она уж счастливая, самая счастливая. И мы счастливые», — отметила Гузель, мама Чулпан.

Также обратился к присутствующим и Наиль Магдеев.

«У нас есть хорошая, добрая наша общегородская челнинская традиция. Мы приезжаем для того, чтобы еще раз здесь поблагодарить наших воинов, поблагодарить их самых близких людей, жен за терпение, выдержку. Порадоваться вместе большому яркому событию», — сказал он.

А еще родителям вручили подарки. От республики они получили полный комплект для новорожденного со всем необходимым. От Челнов — это конверт со 100 тыс. рублей. Еще по столько же от предприятий, где трудятся супруги.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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