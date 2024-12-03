Многодетная мама из Бавлов приготовила 5 кг чак-чака для бойцов СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Активистки Бавлинского района помогают в организации гуманитарной помощи. Они подгатавливают теплую одежду, необходимые вещи, организуют денежную помощь и готовят домашнюю выпечку. Среди бавлинок есть и многодетная мама Ольга Воскресенская. На днях для бойцов СВО она приготовила более 5 килограммов чак-чака и домашних солений.

«Я не так давно начала печь и домашние соления отправлять. Я уж просто так для себя, для души, а не для того, чтоб похвалил кто-то. Если же кто-то, глядя на мою работу, присоединится к сбору гуманитарной помощи, это будет здорово», — говорит женщина.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ольга Воскресенская — мать троих детей. Пока не работает, занимается домом и воспитанием детей. Старшая дочь — студентка Лениногорского техникума, средняя учится в шестом классе, а младшему сыну четыре года.

«Средняя дочь пишет письма нашим солдатам, а младший играет в танки игрушечные, — рассказывает Ольга. — Все стараемся помочь хоть как-то. Раньше я всегда перечисляла денежные средства на приобретение квадрокоптеров и просто как гумпомощь. А сейчас решила что-то печь своими руками. Ведь в зоне СВО сегодня находятся и наши знакомые, земляки. На этот раз я приготовила более пяти килограммов чак-чака. Также отправила чай домашний травяной и, конечно же, соленья. Хотелось бы сделать больше, но не успеваю».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Всем приятно, когда есть обратная связь. По словам Ольги, ей тоже приходят видео со словами благодарности. «Очень приятно, что могу вносить какую-то частичку своего тепла, сделанное что-то своими руками, а не купленное. Зная, что кому-то это поможет, чем-то поддержит. Пусть маленький вклад, но от души», — говорит женщина.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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