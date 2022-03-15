«Мне грозили неприятностями»: челнинец рассказал, по чьей наводке похитил бизнесмена

Дело о том, как четверо челнинцев накачали наркотиками местного бизнесмена и отобрали у него бизнес, продолжает рассматривать Верховный суд Татарстана. Сегодня подробности дела рассказал один из подсудимых – Альберт Зарипов. На скамье подсудимых еще двое – Денис Набиев и Марсель Салахов. Четвертый, Алексей Кайманов, в январе уже выслушал свой приговор. Мужчина пошел на сделку со следствием, в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Именно на Алексея Кайманова как зачинщика похищения челнинского бизнесмена указал сегодня во время допроса Альберт Зарипов. Напомним, что по версии следствия, летом 2017 года подсудимые решили завладеть бизнесом Вячеслава Утробина – директора ООО «Клише». Преступная группа похитила в Челнах бизнесмена и вывезла в Менделеевск. По дороге его накачали наркотиками, после чего у него отобрали паспорт и бросили на берегу реки.

«Кайманов обратился ко мне за помощью. Он сказал, что Утробин отобрал у него бизнес. Я сначала отказывался, но мне обещали устроить проблемы, мол, потратишь всего два часа жизни, этот человек должен оказаться в руках полицейских», – рассказывал во время следствия Зарипов, свои показания сегодня он подтвердил в суде.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Под давлением Кайманова Зарипов все же согласился. Подсудимые дождались Утробина возле его дома, после чего надели ему на голову мешок и затолкали в машину. Затем бизнесмена перевезли на катере в Менделеевск. Там, по словам Зарипова, на берегу реки их ждал Денис Набиев, который должен был передать бизнесмена своему дяде Иреку Набиеву – председателю Менделеевского суда. Сейчас Набиев в отставке, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Наша цель была забрать и доставить Утробина на тот берег. Больше ничего. Никаких угроз или насилия не было», – уточнил Зарипов.

Как и было запланировано, Утробина задержали и арестовали почти на месяц. За это время Кайманов успел вклеить в паспорт бизнесмена свою фотографию и по поддельному документу переписать на себя фирму. На ее счету числилось порядка 76 млн рублей – деньги были обналичены и распределены между подсудимыми, уверено следствие.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

В ближайшее время суд перейдет к прениям сторон, после чего Салахов, Зарипов и Набиев выслушают свой приговор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана вынес приговор Алексею Кайманову – ключевому фигуранту по уголовному делу о похищении челнинского бизнесмена.

Суд учел полное признание вины и сотрудничество со следствием и приговорил Кайманова к 6,5 года колонии строгого режима.