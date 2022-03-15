«Мне грозили неприятностями»: челнинец рассказал, по чьей наводке похитил бизнесмена
Дело о том, как четверо челнинцев накачали наркотиками местного бизнесмена и отобрали у него бизнес, продолжает рассматривать Верховный суд Татарстана. Сегодня подробности дела рассказал один из подсудимых – Альберт Зарипов. На скамье подсудимых еще двое – Денис Набиев и Марсель Салахов. Четвертый, Алексей Кайманов, в январе уже выслушал свой приговор. Мужчина пошел на сделку со следствием, в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Именно на Алексея Кайманова как зачинщика похищения челнинского бизнесмена указал сегодня во время допроса Альберт Зарипов. Напомним, что по версии следствия, летом 2017 года подсудимые решили завладеть бизнесом Вячеслава Утробина – директора ООО «Клише». Преступная группа похитила в Челнах бизнесмена и вывезла в Менделеевск. По дороге его накачали наркотиками, после чего у него отобрали паспорт и бросили на берегу реки.
«Кайманов обратился ко мне за помощью. Он сказал, что Утробин отобрал у него бизнес. Я сначала отказывался, но мне обещали устроить проблемы, мол, потратишь всего два часа жизни, этот человек должен оказаться в руках полицейских», – рассказывал во время следствия Зарипов, свои показания сегодня он подтвердил в суде.
Под давлением Кайманова Зарипов все же согласился. Подсудимые дождались Утробина возле его дома, после чего надели ему на голову мешок и затолкали в машину. Затем бизнесмена перевезли на катере в Менделеевск. Там, по словам Зарипова, на берегу реки их ждал Денис Набиев, который должен был передать бизнесмена своему дяде Иреку Набиеву – председателю Менделеевского суда. Сейчас Набиев в отставке, в отношении него возбуждено уголовное дело.
«Наша цель была забрать и доставить Утробина на тот берег. Больше ничего. Никаких угроз или насилия не было», – уточнил Зарипов.
Как и было запланировано, Утробина задержали и арестовали почти на месяц. За это время Кайманов успел вклеить в паспорт бизнесмена свою фотографию и по поддельному документу переписать на себя фирму. На ее счету числилось порядка 76 млн рублей – деньги были обналичены и распределены между подсудимыми, уверено следствие.
В ближайшее время суд перейдет к прениям сторон, после чего Салахов, Зарипов и Набиев выслушают свой приговор.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана вынес приговор Алексею Кайманову – ключевому фигуранту по уголовному делу о похищении челнинского бизнесмена.
Суд учел полное признание вины и сотрудничество со следствием и приговорил Кайманова к 6,5 года колонии строгого режима.