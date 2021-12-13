Накачали наркотиками ради 76 млн: как челнинцы отобрали бизнес у местного бизнесмена

Уголовное дело о том, как четверо челнинцев хитростью отобрали у местного жителя бизнес, рассматривает Верховный суд Татарстана. Причем дело «раскололось» надвое – один из подсудимых Алексей Кайманов пошел на сделку со следствием, в отношении него процесс проходит в особом режиме. Остальные, Денис Набиев, Альберт Зарипов и Марсель Салахов, оказались на скамье подсудимых на неделю раньше.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, летом 2017 года Кайманов вместе с остальными фигурантами дела решили завладеть бизнесом Вячеслава Утробина – директора ООО «Клише». Преступная группа похитила в Челнах бизнесмена и вывезла в Менделеевск.

«Подсудимые дождались, когда Утробин выйдет из дома, схватили его и насильно посадили в машину. Ему надели на голову мешок, затем беспорядочно наносили ему удары», – следует из материалов уголовного дела.

По дороге в Менделеевск захватчики насильно накачали Утробина наркотиками, после чего у него отобрали паспорт и бросили его в безлюдном месте. Предпринимателя обнаружили стражи порядка. Разбираться в случившемся тогда никто не стал, за употребление наркотиков бизнесмена почти на месяц отправили в изолятор, чем и воспользовались подсудимые. Кайманов вклеил в паспорт Утробина свою фотографию.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«С поддельным паспортом Кайманов пришел в налоговую инспекцию и написал заявление о сложении полномочий. В дальнейшем на место директора назначили другого человека. Сотрудники налоговой инспекции, введенные в заблуждение, внесли все изменения в ЕГРЮЛ», – зачитала из обвинительного заключения прокурор.

На счету фирмы оказалось порядка 76 млн рублей. После того, как фирма была переписана, Кайманов и его сообщники обналичили деньги и присвоили их.

Всем четверым было предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве и мошенничестве. Полностью свою вину признал лишь Алексей Кайманов, он же и рассказал следствию все детали произошедшего. Так как дело в отношении него рассматривается в особом порядке, совсем скоро мужчина выступит в прениях и выслушает свой приговор.