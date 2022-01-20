Вынесли приговор челнинцу, похитившему человека и накачавшему его наркотиками ради 76 млн

Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу о похищении челнинского бизнесмена. Мужчину накачали наркотиками, отобрали документы, а потом присвоили его бизнес и похитили все деньги.

Всего в деле четверо фигурантов, но приговор сегодня выслушал только один из них – Алексей Кайманов. Он пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.

Фото: © Алина Файзрахманова

Учитывая полное признание вины и сотрудничество со следствием, суд приговорил Кайманова к 6,5 годам колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, летом 2017 года Кайманов вместе с сообщниками решили завладеть бизнесом Вячеслава Утробина – директора компании «Клише». Преступная группа похитила бизнесмена в Челнах и вывезла в Менделеевск. Мужчину схватили, посадили в машину, надели на голову мешок и сильно избили. По дороге его накачали наркотиками, отобрали паспорт и бросили в безлюдном месте.

Предпринимателя обнаружили стражи порядка. За употребление наркотиков бизнесмена почти на месяц отправили в изолятор.

Фото: © Алина Файзрахманова



В это время Кайманов вклеил в паспорт Утробина свою фотографию. С поддельным документом он пришел в налоговую инспекцию и написал заявление о сложении полномочий, а на место директора назначили другого человека.

На счету фирмы было порядка 76 млн рублей. После того, как фирма была переписана, Кайманов и его сообщники обналичили деньги и присвоили их.

Всем четверым было предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве и мошенничестве. Полностью свою вину признал лишь Алексей Кайманов, он же и рассказал следствию все детали произошедшего.