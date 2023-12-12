Мизулина: В России не планируется блокировать YouTube

Екатерина Мизулина

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В России не планируется блокировать видеохостинг YouTube, российских аналогов у него пока нет. Об этом заявила руководитель «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина на встрече со студентами в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

«Если говорить о видеохостинге YouTube, <…> эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет», — констатировала общественница.

«Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно еще усовершенствоваться и усовершенствоваться», — признала она, отвечая на вопрос о возможности блокировки видеосервиса.

При этом Мизулина посетовала на «жесткую манипуляцию со стороны YouTube». Ею она сочла показ рекомендаций, включающих «видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране». «Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода», — повторила глава «Лиги безопасного интернета» свой тезис.

Ранее, в сентябре, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что перед блокировкой YouTube необходимо создать его аналог в России. Его первый заместитель Антон Горелкин отметил, что блокировка видеосервиса принесет больше вреда, чем пользы, но у отечественных блогеров нет перспектив на этой площадке.

Отверг возможность блокировки YouTube и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, общаясь с журналистами в кулуарах проходившего в столице Татарстана форума Kazan Digital Week, о чем и сообщал «Татар-информ».

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — заявлял глава государства.