Митрополит Кирилл возглавил рождественскую службу в Казанском соборе

Митрополит Кирилл

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил главную рождественскую службу республики в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Праздничное Богослужение началось за несколько минут до полуночи. На молитву собрались несколько сотен верующих. Люди пришли семьями, с детьми и друзьями.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Рождение Иисуса Христа описано в Евангелии: в этот мир он пришел в пещере, служившей стойлом для скота, а колыбелью ему стала кормушка для овец.

В момент рождения Спасителя на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая стала символом Рождества Христова. Поэтому и сегодня вершины рождественских елей украшают звездой.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Празднику предшествует пост, который завершается сегодня. До праздника Крещения Господня, то есть до 19 января, будут длиться Святки. В это время верующие традиционно колядуют, поют рождественские песни и навещают друг друга. В эти дни важно посещать Богослужения. А главное – не поддаваться искушению и не гадать, поскольку это считается большим грехом для православных.