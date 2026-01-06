После рождественской службы в Казани организуют спецподачу автобусов

Фото: © «Татар-информ»

В ночь с 6 на 7 января в Казани городской транспорт будет работать до 2:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на комитет по транспорту.

После ночной рождественской службы у Собора Казанской иконы Божией Матери организуют специальную подачу автобусов № 10, 23, 30, 60 и 89 к остановке «КАИ».

По вопросам работы транспорта в праздничные дни жители и гости города могут обращаться на горячую линию комитета: +7 (843) 223‑28‑28.