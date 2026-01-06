В храмах Татарстана перед Рождеством проверили пожарную безопасность

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане перед рождественскими богослужениями проверили пожарную безопасность храмов и других культовых объектов. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в план профилактических мероприятий включены 245 объектов, где пройдут рождественские службы.

Во время обходов специалисты смотрели, насколько свободны пути эвакуации, работают ли системы пожарной сигнализации и оповещения, а также есть ли доступ к источникам противопожарного водоснабжения. На некоторых объектах провели тренировочные эвакуации – чтобы персонал и прихожане понимали, как действовать в экстренной ситуации.

В ГУ МЧС России по РТ рекомендуют размещать огнетушители на специальных кронштейнах на высоте около 1,5 метра в доступных местах – в молельных залах и за алтарями, чтобы оборудование не загромождало двери и оставалось на виду. Ведомство напоминает, что раз в два года огнетушители должны проходить освидетельствование и перезарядку в лицензированных организациях, тогда как на практике они часто оказываются в труднодоступных местах – на полу или за батареями.

Также в храмах необходимо закрепить на видном месте информацию о номере вызова пожарной охраны, не загромождать пути эвакуации и обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.