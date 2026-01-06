news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 января 2026 09:33

В храмах Татарстана перед Рождеством проверили пожарную безопасность

Читайте нас в
Телеграм
В храмах Татарстана перед Рождеством проверили пожарную безопасность
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане перед рождественскими богослужениями проверили пожарную безопасность храмов и других культовых объектов. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в план профилактических мероприятий включены 245 объектов, где пройдут рождественские службы.

Во время обходов специалисты смотрели, насколько свободны пути эвакуации, работают ли системы пожарной сигнализации и оповещения, а также есть ли доступ к источникам противопожарного водоснабжения. На некоторых объектах провели тренировочные эвакуации – чтобы персонал и прихожане понимали, как действовать в экстренной ситуации.

В ГУ МЧС России по РТ рекомендуют размещать огнетушители на специальных кронштейнах на высоте около 1,5 метра в доступных местах – в молельных залах и за алтарями, чтобы оборудование не загромождало двери и оставалось на виду. Ведомство напоминает, что раз в два года огнетушители должны проходить освидетельствование и перезарядку в лицензированных организациях, тогда как на практике они часто оказываются в труднодоступных местах – на полу или за батареями.

Также в храмах необходимо закрепить на видном месте информацию о номере вызова пожарной охраны, не загромождать пути эвакуации и обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.

по теме «Праздник вселяет надежду»: Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством Христовым
«Праздник вселяет надежду»: Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством Христовым
читайте также
Рустам Минниханов поручил усилить безопасность на Рождество в Татарстане
Рустам Минниханов поручил усилить безопасность на Рождество в Татарстане
#ГУ МЧС по РТ #противопожарная безопасность #Рождество #храмы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026