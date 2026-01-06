«Праздник вселяет надежду»: Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством Христовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к православным жителям республики с поздравлением по случаю Рождества Христова. Минниханов назвал этот праздник жизнеутверждающим, наполненным верой в торжество добра, нравственное возрождение и духовное единение.

«Он вселяет в верующих надежду на лучшее будущее, настраивает на дела милосердия, учит взаимовыручке, что особенно необходимо всем нам в столь непростое время», – отметил Раис Татарстана.

В своем обращении Рустам Минниханов подчеркнул, что этот праздник, опираясь на традиционные ценности, наравне с другими религиозными датами способствует укреплению мира и общественного согласия. Он воспитывает в представителях разных национальностей и вероисповеданий чувство взаимного уважения. Раис отметил, что особое звучание эти смыслы приобретают в рамках Года единства народов России, который был объявлен указом Президента Владимира Путина.

«Минувший год запомнился православным верующим и всем татарстанцам целым рядом важных событий. Главным из них, безусловно, стал визит в республику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ознаменовавшийся посещением возрождаемого Казанского Богородицкого монастыря, освящением храма-памятника на реке Казанке и закладкой кафедрального Воскресенского собора в Набережных Челнах», – напомнил Минниханов.

Руководитель республики выразил надежду, что наступивший 2026 год также будет богат на значимые дела, и пожелал татарстанцам рождественского настроения, оптимизма, счастья и благополучия.