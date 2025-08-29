Митрополит Кирилл освятил колокола для храма Спаса Нерукотворного на Казанке

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил чин освящения колоколов для звонницы храма Спаса Нерукотворного.

Девять колоколов были отлиты в Ярославской области, самый крупный весит 473 килограмма.

Отметим, что сегодня отмечается праздник Спаса Нерукотворного — этот образ особо почитаем российским воинством. Наши солдаты отправляются в бой под знаменами с его изображением, помещают икону в окопах и полевых храмах.

В самом храме Спаса Нерукотворного отмечали престольный праздник, богослужение возглавил владыка Кирилл совместно с митрополитом Вятским и Слободским Марком.

Построен храм был в 1823 году. В 1930-е годы, как и многие церкви в СССР, был закрыт. Долгие годы он пустовал, подвергался нападению вандалов и страдал от вод Казанки, которыми периодически его подтапливало.

В разные годы предпринималось несколько попыток привести храм в нормальный вид, правда, тогда речь шла о том, чтобы превратить его в светское заведение. И только в прошлом году наконец началась масштабная реставрация и серый неприметный храм засиял над водой – его бело-молочные стены и Георгиевский крест, покрытый сусальным золотом, сегодня привлекают внимание жителей и туристов города. Здесь бывают не только верующие, чтобы помолиться, но и казанцы, и гости города, чтобы прогуляться и познакомиться с обновленным местом, подробнее – в материале «Татар-информа».