Мишустин в канун Рождества традиционно посетил храм в Московской области

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в канун Рождества традиционно посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Президент РФ Владимир Путин также принял участие в рождественской службе – она прошла в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Вместе с ним в храме присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

В поздравлении с Рождеством Христовым Президент сказал, что этот праздник объединяет православных христиан вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия – эти ценности служат надежной нравственной и духовной опорой российского общества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством.