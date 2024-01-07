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Мишустин в канун Рождества традиционно посетил храм в Московской области
Председатель Правительства России Михаил Мишустин в канун Рождества традиционно посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
Президент РФ Владимир Путин также принял участие в рождественской службе – она прошла в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Вместе с ним в храме присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.
В поздравлении с Рождеством Христовым Президент сказал, что этот праздник объединяет православных христиан вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия – эти ценности служат надежной нравственной и духовной опорой российского общества.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством.
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