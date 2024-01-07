Путин встретит Рождество в новоогаревском храме

Президент России Владимир Путин на рождественской службе в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретит Рождество Христово в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, политик в канун Рождества встретился в резиденции с семьями военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине (СВО).

«На рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящегося на территории резиденции Ново-Огарево», — отметил Песков.

Президент России уже встречал здесь Рождество в 2022 году. Каменный храм был возведен в 1765 году, впоследствии перестраивался, а в 1932-м в ходе гонений на верующих был закрыт и приспособлен под жилое помещение. В 2004-м его отреставрировали и превратили в домовую церковь президентской резиденции.

Upd. (00.30): При этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую службу в московском храме Христа Спасителя. В Белгороде же ночные рождественские службы решили отменить из-за угрозы обстрелов.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством.