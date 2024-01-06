Минниханов: Рождество — это праздник возрождения, добра и милосердия

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рождество — это не только великий церковный, но и яркий семейный праздник, который подчеркивает важность заботы о родных и близких. Он наполнен стремлением к возрождению, добру, милосердию и справедливости — тем качествам, которые в эпоху трудных испытаний находят отклик в сердцах людей любой национальности и вероисповедания. Об этом, поздравляя православных христиан с Рождеством Христовым, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Светлое Рождество Христово — это не только великий церковный, но и яркий семейный праздник, подчеркивающий важность заботы о родных и близких. Особое звучание это приобретает в Год семьи, целями которого объявлена популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей», — заметил он.

Руководитель Татарстана напомнил о важных событиях 2023 года для православных жителей республики. Так, в республике отмечалось 300-летие Казанской духовной семинарии — одного из старейших религиозных образовательных учреждений России. Кроме того, Казань приняла представительный V Форум православной общественности республики, на котором подвели итоги последних лет развития. В событии приняли участие многочисленные гости, религиозные, общественные и государственные деятели.

«Надеюсь, что наступивший 2024 год также будет богатым на добрые дела и поступки, наполнит нашу жизнь новыми духовными радостями и свершениями. Желаю вам светлого рождественского настроения, счастья, добра и благополучия!» — заключил Минниханов.