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Путин: Идеалы Рождества на протяжении веков служат надежной духовной опорой россиян
Рождество объединяет православных христиан вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. Эти ценности служат надежной нравственной и духовной опорой российского общества. Об этом в поздравлении с Рождеством Христовым заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения», — отметил глава государства.
Отдельно Путин подчеркнул усилия религиозных организаций, направленные на поддержку участников СВО и жителей новых регионов.
Как ранее сообщал «Татар-информ», Президент принял участие в рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Вместе с ним в храме присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
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